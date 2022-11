Aí está o primeiro treino de preparação para São Silvestre El Corte Inglés: não percas!

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A São Silvestre El Corte Inglés está a menos de dois meses e começa a chegar a hora de 'apertar' nos treinos para que nada falhe no dia da verdade. Por isso, para ajudar-te a estares preparado para a 'nossa' prova, nos próximos três fins de semanas vamos organizar, em conjunto com o Correr Lisboa, treinos de preparação abertos a todos, nos quais podes contar com muita animação e ofertas imperdíveis.

Os três treinos, com duração aproximada de 40 a 45 minutos, decorrem a 5, 12 e 19 de novembro, sempre pelas 10 horas, com o ponto de encontro a estar marcado para o El Corte Inglés em Lisboa, na entrada principal, na Rua Marquês da Fronteira (junto ao ecrã). A participação é gratuita.