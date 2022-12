Andralino Furtado e a vitória na São Silvestre El Corte Inglés: «É preciso acordar com vontade todos os dias»

Já não é novo nestas andanças e este sábado voltou a provar isso mesmo. Andralino Furtado conquistou na manhã de hoje a primeira edição da São Silvestre El Corte Inglés , e em declarações aassumiu que "acabar o ano a praticar desporto" é muito positivo."É bom corrermos no dia 31. Acabamos o ano a praticar desporto, que é algo que gostamos. De manhã já está, agora à tarde é aproveitar para comer [risos]. É preciso acordar com vontade todos os dias e treinar. Apesar de alguns dias acordarmos sem vontade, temos de ir praticar, faça chuva ou sol. Quando uma pessoa gosta de fazer algo, a vontade aparece sempre", começou por referir, antes de deixar um precioso conselho a quem está a começar a correr."Conforme vão trabalhando, dediquem tempo ao desporto sempre que houver um bocadinho. Um dia vão chegar a um nível mais alto. Sempre com vontade e trabalho", afiançou.Agora, assegura Andralino, vem a decisão mais difícil: escolher o destino da viagem à qual o vencedor da São Silvestre El Corte Inglés tem direito, que tem como destinos possíveis Londres ou Berlim. "Ainda não tomei a decisão. Tenho de falar com a 'Maria' para saber qual o sítio que ela vai querer escolher [risos]", concluiu.