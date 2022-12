André Santos: «O desporto ajuda-nos a ter um envelhecer mais saudável»

André Santos pretende terminar o ano da melhor forma: a correr na São Silvestre El Corte Inglés . Por motivos profissionais, ainda não sabe ao certo se vai ser um dos participantes, mas recorre aos números para garantir: "Tenho 90% de certeza que farei a prova. Muito provavelmente estarei presente."O veterinário valoriza o incentivo à atividade física que é feita por esta prova, a qual espera "ser para continuar até noutras épocas festivas". "Seja de forma solidária ou a promover alguma coisa, a verdade é que tudo o que seja promoção do exercício físico e do bem-estar é valorizável. É assim que vejo a São Silvestre", vinca André Santos, para quem esta São Silvestre não será a primeira. "Nunca faço do ponto de vista atlético para ter tempos, que também é válido, faço mais numa perspetiva social. É sempre uma forma de estimular o exercício físico para as pessoas mais sedentárias. Pode ser bom para as boas práticas começarem no novo ano", enaltece, destacando os benefícios que se podem recolher no futuro: "O desporto ajuda a termos um envelhecer mais saudável."O veterinário pratica desporto cinco vezes por semana - principalmente o crossfit - e conta como se sente após realizar cada sessão de exercício físico. "[Desporto] é um pilar fundamental na minha vida, não no sentido estético, mas no bem-estar, na libertação de endorfina, serotonina e dopamina. Sinto-me muito melhor comigo mesmo e mais saudável logo depois de fazer exercício físico. Está provado cientificamente que ajuda bastante ao nível da saúde mental, na diminuição do stress crónico e também quando queremos ter maior mobilidade e flexibilidade no futuro", sustenta. Nesse sentido, lembra a importância de terminar 2022 a fazer exercício."Vai ter uma implicação direta no dia 31, que é sempre associado a festa e em que as pessoas fazem jantaradas, comem porcarias e bebem mais uns copos. As pessoas vão com outra disposição e mentalidade, vão mais bem-dispostas e começar esse dia em festa com um programa diferente vai afetar diretamente", realça, reforçando que a atividade física "faz bem a todos"."O desporto é para toda a família, para todas as idades, para todas as atividades físicas e para todo o tipo de pessoas, tenham elas limitações físicas ou mentais. É muito importante estimular a prática de exercício físico desde pequenino, não só para ganhar esse hábito desde pequeno, mas porque pode ser divertido e alienar a diversão à prática do exercício físico é sempre uma perspetiva fundamental de ver as coisas", atira.Se vai marcar presença na São Silvestre El Corte Inglés, não se esqueça de seguir estes conselhos. "Quem vai fazer a prova e está habituado a exercício físico é divertir e aproveitar o dia com ou sem família, porque estar só connosco próprios também é importante. Quem literalmente não está habituado a exercício físico, [deve] começar a correr devagarinho um mês antes só para se sentir bem e poder desfrutar da prova com o melhor sentimento possível. Se o corpo já estiver habituado ao tipo de exercício que vai ser, vamos desfrutar melhor desse dia. Preparar-se, nem que seja só parcialmente, é fundamental para a prova em si", concluiu André Santos.