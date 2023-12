Anjos 'voaram' na São Silvestre El Corte Inglés: «Correu muito bem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio e Nelson Rosado aceitaram o desafio desem hesitar e este domingo lá estiveram à partida da São Silvestre El Corte Inglés. E, no final, o discurso era de quem se tinha divertido bastante, pese embora o stress prévio para chegar à capital... em altura natalícia."Correu muito bem. Quero dar os parabéns ao Record, ao El Corte Inglés e à Câmara Municipal de Lisboa pela prova, pois estava tudo muito bem organizado. Muito bom ambiente, pessoas muito educadas. Espetacular. E o Nelson está aqui um campeão... Ele estava bruto!", atirou Sérgio Rosado, que acabou junto do irmão, com um tempo de 47 minutos.