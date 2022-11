As estratégias para não quebrar na prova

(Ao longo das próximas semanas, e até à realização da São Silvestre El Corte Inglés, Record vai trazer-lhe uma série de artigos para o ajudar a preparar-se da melhor forma para a nossa prova, quer seja um atleta que está a começar (ou a pensar fazê-lo), quer seja alguém que pretende bater os seus melhores tempos. Todas as semanas, sempre à terça-feira, com a assinatura da treinadora Diana Fernandes.)





Tu treinas bem, cumpres o plano, e no dia da prova acabas por quebrar. Acabas por ter aquela sensação menos positiva de saber que fizeste tudo certo e, no final, não conseguiste chegar ao teu objetivo. Mas por que isso acontece? Qual é a causa deste problema?

Em resumo, durante toda a minha experiência como treinadora, encontrei três motivos em comum que fazem com que os corredores acabem por quebrar na prova, sendo eles:

- Começar a prova acima do ritmo estabelecido: aquele ambiente da prova mexe com os corredores, sentimos o coração a bater mais rápido e somos invadidos pela adrenalina que flui com intensidade pelo nosso corpo. Tudo isso somado ao possível nervosismo que sentimos ao ouvir o tiro de partida, acabamos por esquecer da instrução do treinador e vamos feito loucos a correr. Enquanto isso, tentamos encontrar algum espaço e conforto no meio do caos que pode ser a partida das corridas. Até nos mantermos bem nos primeiros quilómetros e quando menos esperamos, sentimos aquele cansaço a chegar e as pernas a dizerem que já não querem mais. E só aí nos damos conta de que, afinal, deveríamos ter dado ouvidos ao treinador e ido no ritmo combinado antes da prova. Algo que podemos fazer para controlar a nossa partida é estabelecer um ritmo progressivo e escolher corretamente a nossa caixa de partida. Além de começar de forma mais organizada, não teremos de nos desviar de corredores mais lentos ou deixar que outros corredores passem.

- condições meteorológicas adversas: há coisas que não controlamos e as condições meteorológicas são uma delas. Chuva, vento, demasiado frio ou demasiado calor podem fazer com que os esforços sejam demasiado acima do que podemos aguentar por um período de tempo e acabamos por ceder fisicamente e ter de abandonar o nosso ritmo de prova pretendido.

- alimentação pré-prova inadequada: este acaba por ser um erro mais comum em corredores pouco experientes e/ou sem acompanhamento nutricional. O que comemos antes das provas pode ser determinante para que consigamos a energia necessária para conseguir os nossos objetivos desportivos sem quebrar durante a prova, e para isso, é essencial além de conhecer bem o corpo, ter aconselhamento de um nutricionista.

Conquistar um objetivo dentro de uma prova de corrida vai muito mais além do que calçar as sapatilhas e sair para a partida. Envolve auto-conhecimento e trabalho de resiliência, disciplina e auto-compromisso para que ao acontecerem situações "inesperadas" como as mencionadas anteriormente, seja capaz de me auto-regular e seguir o plano como combinado com o treinador. Assim que já sabes, durante o processo de treino, treina todas as situações possíveis e aplica todas as estratégias nos treinos longos de domingo para que possas estar preparado para literalmente qualquer coisa durante a prova!



Bons treinos!

Diana Fernandes (La Coach)