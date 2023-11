Aurora Cunha aprova São Silvestre El Corte Inglés e atira: «A corrida faz-me falta!»

"Preciso da corrida para ter equilíbrio, qualidade de vida e para conseguir dormir melhor". Aos 64 anos e depois de mais de duas décadas de dedicação ao atletismo de alta competição, Aurora Cunha não esconde a importância que a atividade física continua a ter na sua vida e, em conversa com, deixou um incentivo a todos aqueles que querem - e até aos que ainda não sabem se querem! - marcar presença na São Silvestre El Corte Inglés, prova apoiada pelo nosso jornal e que se realiza no dia 17 de dezembro, pelas 19 horas."É preciso ter coragem, persistência e é preciso gostar de correr. Mesmo chegando do trabalho ou da escola, é ir correr! Eu gosto de fazer a minha corrida diária, faz-me falta e preciso dela para ter equilíbrio, qualidade de vida e para conseguir dormir melhor. A corrida era, é e será sempre a minha paixão. É o que gosto de fazer, mesmo que às vezes custe. O repto que deixo às pessoas é que se ainda não começaram, tentem iniciar com 20 minutos [a correr] ou com caminhadas, para depois irem aumentando o ritmo. Tudo tem de ser feito com equilíbrio. O desporto tem de se fazer por prazer, por gosto. Quem ainda não começou, está na hora de começar a treinar!", referiu, explicando os benefícios da modalidade."As pessoas hoje em dia têm uma vida tão sedentária, uma vida tão difícil e ocupada, que acabam por ir à procura do desporto mais barato. A corrida é o desporto mais barato. Pode praticar-se a qualquer hora da noite ou do dia, em qualquer sítio, à volta de qualquer prédio. É por isso que está cada vez mais na moda. A pandemia assustou muita gente, mas agora estamos a voltar a ser mais", acrescentou.Com um percurso renovado, com partida e chegada na Praça do Duque de Saldanha, a São Silvestre El Corte Inglés promete animar as ruas de Lisboa no dia 17 de dezembro. Para aqueles que já estão habituados às andanças, o conselho é que assim continuem. Para os menos acostumados, Aurora Cunha, que nos tempos áureos venceu as Maratonas de Paris (1988), Chicago (1990) ou Roterdão (1992), também tem algumas dicas."O objetivo é começar a correr. Depois, é tentar correr moderadamente, de maneira a que o corpo sinta que vai à vontade. Depois, é ir aumentando sucessivamente o tempo de duração dos treinos. Claro que é sempre melhor ter um orientador, mas hoje em dia até temos relógios que marcam os tempos!", rematou.As inscrições para a São Silvestre El Corte Inglés continuam abertas e podem ser feitas no site da prova , havendo neste período inicial um preço promocional de 14 euros (válido até 22 de novembro). Junte-se a nós naquela que promete ser a corrida do ano!