Carlos Alves: «O desporto é para todos, não escolhe idades»

Embaixador da São Silvestre El Corte Inglés, Carlos Alves não vai participar na corrida, mas não deixou de marcar presença à partida para apelar que estes eventos sejam cada vez mais participados."Isto é um ambiente fantástico. As pessoas deviam participar mais, sair para fazer estes eventos, porque não só embeleza a nossa cidade, como também renova energia a todos. É um excelente evento, com um ambiente fantástico. As pessoas deveriam mesmo sair de casa e fazer exercício físico, não só para elas, mas também para motivar os outros a participar e ter uma vida melhor", declarou o embaixador da corrida, que a propósito desse 'estatuto' se mostrou "honrado".Carlos Alves enalteceu ainda a importância desta corrida ter espaço para todos, desde as crianças até à corrida e à caminhada. "O desporto é para todos, não escolhe idades. Daí haver provas para cada um deles. Quem não gosta de correr ou não pode, tem a caminhada como oportunidade".