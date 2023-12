Carlos Moedas: «Gosto de dar o exemplo, para todos verem que todos podemos correr»

Depois de ter participado na primeira edição, Carlos Moedas viu-se impedido de correr os 10 quilómetros da São Silvestre El Corte Inglés de 2023, mas nem por isso deixou de marcar presença à partida. A, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa enalteceu a importância deste tipo de eventos para a sociedade e também para a própria cidade."Isto é Lisboa ser a capital do desporto, onde todos nos encontramos para estar aqui a dar a imagem de uma cidade saudável. É muito importante manter estas corridas e esta corrida em particular tem um grande valor. Vai ter mais de oito mil pessoas, muitos são estrangeiros, exatamente porque estamos a apostar numa cidade onde este tipo de eventos é central àquele que é o projeto da cidade. Cidade da inovação, cultura e do desporto, onde todos estes eventos internacionais se juntam", disse.Moedas falou ainda da importância deste tipo de corridas nesta fase final do ano. "É um fechar de um ciclo. Esta é a última prova do ano para muitos dos que estão aqui. E para muitos lisboetas, como eu, que a fazem todos os anos. Este ano infelizmente não posso, que estou lesionado, mas gosto de dar o exemplo, para todos verem que todos podemos correr, todos podemos dar este exemplo à cidade, cuidar da nossa saúde, da prevenção da nossa saúde. Muitos parabéns a todos por esta organização excelente".Também o vereador Ângelo Pereira enalteceu a importância deste tipo de provas e destacou também o aspeto inclusivo da mesma. "É importante Lisboa promover e acolher eventos desta natureza. É um evento desportivo em que toda a família pode participar e é também um evento inclusivo. É uma prova atlética onde os lisboetas, mas também os turistas, podem usufruir das nossas avenidas, contemplar a iluminação de Natal e praticar desporto. Este tipo de eventos são uma festa, com pessoas felizes e promovem um estilo de vida saudável. A importância é conciliar o desporto e o usufruir da nossa cidade", disse.