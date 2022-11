Como saber se fui feito para correr?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(Ao longo das próximas semanas, e até à realização da São Silvestre El Corte Inglés, Record vai trazer-lhe uma série de artigos para o ajudar a preparar-se da melhor forma para a nossa prova, quer seja um atleta que está a começar (ou a pensar fazê-lo), quer seja alguém que pretende bater os seus melhores tempos. Todas as semanas, sempre à terça-feira, com a assinatura da treinadora Diana Fernandes.)

É uma pergunta recorrente nos dias de hoje quando sentimos que o treino está difícil ou a rotina está a impedir-nos de cumprir com o plano de treino semanal. Certamente já deves ter feito essa pergunta mais que uma vez: "Será que fui feito(a) para correr?". Antes que voltes a questionar-te, antecipo e respondo: provavelmente sim!

O corpo humano foi feito para mexer-se e, como já sabes, a caminhada/corrida é a atividade mais fácil de ser feita.

Quando nos movimentamos, a nossa disposição (física e mental) aumenta e temos aquela sensação de bem-estar e prazer. Tudo isso porque o nosso corpo produz serotonina, dopamina e noradrenalina enquanto praticamos alguma atividade física ou exercício físico.

Em seguida deixo três motivos pelos quais deverias continuar a treinar para a São Silvestre El Corte Inglés, mesmo tendo dias e semanas difíceis:

- Mexe-te mais, stressa-te menos. Nos dias de hoje, a ansiedade e stress fazem parte da nossa rotina diária e, sendo assim, se tu não exercitas o teu corpo não produzes serotonina, dopamina e noradrenalina, pelo qual, no final do dia estarás mais chateado, triste e aborrecido.

- Se estás com dores, vai treinar. Grande parte da população sofre de dores nas costas, lombar e outras partes do corpo. Maioritariamente estas dores poderiam ser evitadas com um programa de treino estruturado e focado na individualidade biológica e disponibilidade de treino de cada pessoa.

- Cuida da tua qualidade de vida. Movimentar-se traz desde benefícios físicos, como por exemplo a melhora do funcionamento dos órgãos, até o desenvolvimento e apuramento das funções cognitivas. Por isso, é tão importante tirar 30 minutos durante o dia para se movimentar e praticar alguma atividade física.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) o objetivo durante uma semana é acumular 150 minutos semanais de atividade aeróbia moderada (e quando digo moderada é quando estamos a fazer um esforço físico que conseguimos controlar) ou 75 minutos semanais de atividade aeróbia intensa (ou seja, numa intensidade forte, onde estou a hiperventilar e o esforço físico é mais difícil de controlar).

Por isso, se mantiveres o plano de treino para a São Silvestre El Corte Inglés, além de todos os benefícios mencionados anteriormente estarás a trabalhar a tua disciplina, gestão de horários, organização e resiliência.

Não desanimes, estamos a entrar na reta final!

Bons treinos!

Diana Fernandes (La Coach)