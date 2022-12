Corra a São Silvestre El Corte Inglés e receba esta camisola técnica Under Armour exclusiva

Está quase a chegar a São Silvestre El Corte Inglés ! Os corredores inscritos terão à sua espera muitas surpresas e produtos especiais, com especial destaque para esta camisola técnica, de desenho exclusivo, da marca Under Armour. Uma t-shirt de elevada qualidade, que servirá para marcar a primeira edição da 'nossa' São Silvestre.A prova, recorde-se, está marcada para o último dia do ano, com arranque pelas 10 horas no topo do Parque Eduardo VII, em Lisboa. Se ainda não se inscreveu, pode fazê-lo no site oficial da prova , recebendo depois um voucher de 12 euros para gastar no El Corte Inglés.