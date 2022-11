Corra a São Silvestre El Corte Inglés e receba uma camisola técnica Under Armour exclusiva

Ainda não se inscreveu na São Silvestre El Corte Inglés? Então temos mais uma razão para fazê-lo. À sua espera, para lá de toda a experiência de correr no último dia do ano nas ruas da capital, terá no seu kit de participação uma t-shirt técnica da marca Under Armour. De manga comprida, para enfrentar as temperaturas mais baixas da época, a camisola contará com um desenho exclusivo, alusivo à primeira edição da 'nossa' São Silvestre.

Além desta oferta, todos os inscritos receberão ainda um voucher de 12€ para utilizar de 1 de setembro a 31 de dezembro de 2022, em compras superiores a 60€, em Têxtil de Desporto no El Corte Inglés, tanto na loja online, como nas físicas de Lisboa ou Gaia Porto.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial da prova, com um preço de 15 euros até final de novembro - pode ser feita a inscrição em equipas, com cinco inscrições por 70€. A caminhada tem um preço de inscrição de 11€ - cinco inscrições em equipa por 30€.