Está de volta a festa da corrida

Aí está a segunda edição da São Silvestre El Corte Inglés. Depois do sucesso do ano passado, com cerca de 5.000 participantes, a tradicional corrida do último mês do ano volta a ‘invadir’ as ruas lisboetas, para mais um dia de festa, sempre em ambiente bem disposto e familiar e, claro, com muitas novidades reservadas para os participantes.

A maior delas reside na data e hora do evento, que este ano será realizado a 17 de dezembro, no último domingo antes da véspera de Natal, às 19 horas. Ao contrário da edição inaugural, que se disputou durante a manhã, em 2023 a corrida, que volta a ser apoiada por Record, irá ser realizada ao final da tarde. Será uma oportunidade única para sentir a vibração do centro da capital nesta época do ano, com a cor especial que as iluminações natalícias dão às suas ruas. Um cenário diferente para uma corrida que, tal como no ano passado, pretende reforçar a importância da atividade física na vida dos portugueses e incentivar cada vez mais pessoas a deixarem os seus sofás e abraçarem o desporto, neste caso a corrida, como algo habitual nas suas vidas.

Uma mensagem que está bem visível em toda a comunicação do evento e que é reafirmada por Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés. "Temos de estar onde as pessoas querem que estejamos e faz todo o sentido. Os hábitos das pessoas têm vindo a mudar, estão cada vez mais preocupadas e interessadas em padrões de vida melhor, em ter uma vida mais saudável e mais longa. A prática desportiva está associada a isso. Daí apostarmos constantemente em estar perto das pessoas", disse o responsável, que aproveitou para enaltecer o sucesso da primeira edição, ao falar de um "dia memorável e de grande alegria".

A importância da atividade física na vida de cada um é também reforçada por Record, que volta a estar associado a esta corrida. "Depois do enorme sucesso do ano passado, voltamos cheios de força para mais uma edição da São Silvestre El Corte Inglés. Além de ser líder e referência na informação desportiva, o Record esforça-se para ir sempre ao encontro das pessoas. Prometemos diversão para todos, em família, a aproveitar a ruas da cidade de Lisboa, seja para correr seja apenas para um passeio sob o ambiente natalício", frisou Bernardo Ribeiro, diretor do nosso jornal.

A São Silvestre El Corte Inglés, refira-se, contará com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa e terá organização técnica a cargo da Xistarca.



Treinos prometem surpresas



Uma vez mais com o apoio do grupo de corrida ‘Correr Lisboa’, vão ser realizados até ao dia da prova três treinos de preparação. Serão três importantes momentos para colocar os quilómetros em dia, mas que devem acima de tudo ser de animação, diversão e boa disposição entre todos os presentes.

Será igualmente uma oportunidade única para se habilitar alguns dos prémios que teremos para sortear entre todos os participantes.



As datas destes treinos serão anunciadas em breve, e poderão ser consultadas no site oficial da prova, no site de Record ou ainda na edição impressa do nosso jornal. Fique atento, porque os prémios... prometem!



NÚMEROS





mil euros foram entregues à Cruz Vermelha Portuguesa no ano passado, referentes à doação feita em cada inscriçãomil pessoas participaram na edição de estreia, sendo que a grande maioria correu a prova de 10 quilómetros (77%)% de participação feminina em 2023, um número que mostra a cada vez maior adesão das mulheres às corridas populares