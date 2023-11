Estão de volta os treinos para a El Corte Inglés Lisboa: o primeiro é já no sábado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Falta pouco mais de um mês para a São Silvestre El Corte Inglés e começa a chegar a hora de intensificar o plano de preparação para estar na melhor forma para o desafio na corrida do ano. Por isso, nas próximas semanas vão voltar os treinos dinamizados pelo 'Correr Lisboa', nos quais poderá também levar para casa um dos prémios que temos para sortear entre todos os participantes. De participação gratuita, terão aproximadamente 40 a 45 minutos e serão realizados em três níveis (Iniciado, Médio ou Avançado).O primeiro treino é já no sábado, dia 18, às 10 horas no El Corte Inglés em Lisboa - localização aqui -, estando a sorteio quatro prémios: vouchers El Corte Inglés de 150, 100 e 75 euros e ainda uma inscrição na São Silvestre El Corte Inglés.Apareça. Não se vai arrepender!• 18 de novembro - 10:00 - El Corte Inglés Lisboa• 25 de novembro - 10:00 - El Corte Inglés Lisboa• 5 dezembro - 19:30 - Estádio Universitário 19h30• 1.º - Voucher El Corte Inglés Lisboa - 150€• 2.º - Voucher El Corte Inglés Lisboa - 100€• 3.º - Voucher El Corte Inglés Lisboa - 75€• 4.º - Inscrição na prova