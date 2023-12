Eva Falcão: «Isto para nós é uma prova vencedora»

A São Silvestre El Corte Inglés conta com uma componente solidária, já que 1 euro de cada inscrição reverte a favor do IPO, algo que para Eva Falcão, presidente do conselho de administração daquela unidade hospitalar é muito importante."Estas iniciativas são de extrema importância para nós, porque fomentam a atividade física, o estilo de vida e a adoção de comportamentos saudáveis e tem ainda um ponto positivo, que é ajudar o IPO com parte das receitas da prova. Isto para nós é uma prova vencedora", frisou.De resto, Eva Falcão explicou ainda que o apoio recebido através desta corrida é muito importante. "O IPO é um hospital do SNS, que tem um orçamento próprio, mas estas ajudas permitem melhorias de condições, mas também compra de equipamentos."