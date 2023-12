Francis Obikwelu: «Tirar as pessoas de casa é fundamental»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma vez mais embaixador da São Silvestre El Corte Inglés, Francis Obikwelu destacou a importância deste tipo de eventos para dar mais saúde à sociedade portuguesa.





"Representa muita coisa. Em primeiro lugar é tirar as pessoas de casa, hoje vai ser uma noite diferente. É espectacular. É bom para os jovens. São coisas boas para nós. A atividade física, seja duas ou três vezes por semana. É fundamental fazer isso, seja com caminhadas ou corridas. É fantástico", disse o antigo sprinter, que não está muito tentado a lançar-se a outras distâncias mais longas."Não me vou aguentar. Ou chamo a ambulância ou estou mesmo mal. Porque não tenho fibras lentas, só rápidas. Gasto muito. Só 600 metros e já está".