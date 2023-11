Já abriram as inscrições para a São Silvestre El Corte Inglés: não perca a corrida do ano

Depois do sucesso do ano passado, com cerca de 5.000 atletas juntos no último dia de 2022, está de volta a São Silvestre El Corte Inglés, para uma segunda edição repleta de novidades.Em 2023, a prova que conta com o apoio devai correr-se a 17 de dezembro (domingo) às 19 horas e com um percurso renovado, com partida e chegada no Saldanha, bem mais acessível aos novatos e também aos mais experientes. Será uma oportunidade de ouro para apreciar e viver a magia da quadra natalícia em pleno centro da capital ao final do dia.As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da prova , havendo neste período inicial um preço promocional de 12 euros (válido até 7 de novembro). Não fique de fora desta que promete ser a corrida do ano!