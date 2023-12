Joana Fonseca e a vitória São Silvestre El Corte Inglés: «Fui no limite, não me acontecia há muito»

Atleta habituada a participar nas principais provas nacionais, Joana Fonseca foi a grande vencedora da São Silvestre El Corte Inglés. Foi um triunfo com 11 segundos de avanço para a segunda colocada Maria Bernardo, após uma luta que a própria descreve como tendo sido "sofrida"."Foi difícil. Mas Lisboa iluminada à noite é muito bonita. A última parte [da prova] é muito dificil. Estive mesmo no meu limite, porque a segunda classificada no retorno passou-me. Foi disputado até final. Fui no limite, não me acontecia há muito. Foi difícil, mas valeu a pena. Quando é sofrido tem mais valor, por isso estou contente", assumiu a atleta do GDF Running.