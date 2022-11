Kiko Martins: «Desporto ajuda-nos a focar mais na vida»

Kiko Martins será um dos participantes da São Silvestre El Corte Inglés, que está a pouco mais de mês e meio de distância. A garantia foi dada apelo chef de cozinha, que parte com um objetivo em mente. "10 quilómetros abaixo dos 40 minutos é a preocupação", revela sobre uma prova que vai correr-se no último dia do ano. "Tendo em conta a noite que vai ser, é uma boa maneira de justificar uma noite de festa", atira entre risos.O desporto "tem muita importância" na vida de Kiko Martins, "desde o trail ao triatlo" e o foco é um aspeto que admite absorver da atividade física. "Desporto traz tudo, às vezes não são as provas em si, mas o caminho até lá: a resiliência, o esforço e o sacrifício. Tudo isso ajuda-nos a focar mais na vida. O desporto tem esse lado em mim, ajuda-me muito a trabalhar e a focar-me mais", reconhece, elogiando ainda o facto de as crianças também poderem correr no dia 31: "Acho bom promoverem estas provas já com as corridas das crianças, é um exemplo que se dá aos pequeninos."É precisamente este exemplo que Kiko Martins destaca, exemplificando com uma prática anual na escola dos filhos. "É a melhor forma de os incentivar. Os mais novos vão muito pelo exemplo, vejo isso nos meus filhos. Veem o exemplo do pai a correr, sempre a treinar e ir às provas e a dificuldade que é. Na escola deles fazem sempre um corta-mato para todas as idades todos os anos. Uma forma muito boa para os motivar a fazer desporto", conta.Sobre a corrida em si, o chef diz ser uma "das mais emblemáticas" provas, à qual "toda a a gente quer ir, não pela dificuldade mas pela altura específica do ano e por se correr em Lisboa, um lugar francamente bonito". A terminar, Kiko Martins lembra que "não vale a pena ir a uma prova se não for para se divertir" e deixa um alerta: "Atenção às subidas, que cansam bastante."