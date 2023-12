Manuel Paula: «Queremos que seja uma prova em que as pessoas desfrutem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A poucos minutos do arranque da São Silvestre El Corte Inglés, Manuel Paula enalteceu a importância deste tipo de eventos para o El Corte Inglés."É fantástico. Estamos no centro de Lisboa, em ambiente de Natal, grande festa, confraternização, muitas pessoas a praticar desporto. Isso para o El Corte Inglés é muito importante", assumiu o diretor de marketing.Para o El Corte Inglés os desejos para este evento são claros: "Queremos que seja uma prova em que as pessoas desfrutem, que passem bons momentos, que guardem boas memórias. Que corra tudo bem e que seja um evento de grande qualidade".A fechar, Manuel Paula assumiu a vontade de continuar. "Estamos em trajetória ascendente e queremos fazer melhor".