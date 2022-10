Nuno Delgado: «É uma boa oportunidade para acabar o ano a fazer desporto»

Com um longo historial no judo mas sempre de olho nas principais corridas em Portugal – e na São Silvestre El Corte Inglés em particular –, Nuno Delgado não fica indiferente a esta prova, que pela primeira vez se realiza nas ruas de Lisboa no último dia do ano, pelas 10 horas, e que conta com o apoio de. "Em Portugal, as corridas têm um historial grande. Foi a primeira medalha de ouro olímpica que conquistámos. Esta dinâmica e estas iniciativas têm feito com que muitas pessoas se aficionem a isso. Temos um país de estrada, com várias corridas que toda a gente gosta de fazer", começa por destacar o antigo judoca, campeão da Europa em 1999."Lisboa tem percursos muito bons, e esse em particular – com partida no Parque Eduardo VII até ao Campo Grande, e daí para trás – é um percurso fantástico", sublinha, sem esquecer o "contributo muito importante" da caminhada de 5 quilómetros e da corrida de 500 metros, destinada às crianças. "É algo muito bem-vindo para aumentar os índices da prática desportiva e para trazer pessoas para a cidade. Há muita gente que vem propositadamente para participar neste turismo desportivo".E para quem quer deixar mais de lado a competitividade, o mais importante é mesmo "fazer exercício". "Sabemos que os maiores indicadores de saúde pedem que as pessoas pratiquem atividade física três vezes por semana, à volta de uma hora. O principal objetivo é que a pessoa faça exercício físico de forma regular e moderada. Assim, esta corrida é apenas mais uma etapa, um momento para celebrar essa prática desportiva e contribuir para que os portugueses sejam pessoas mais ativas".Se nunca participou numa prova desta dimensão, não se preocupe. Traga a família e junte-se a nós, até porque para além da atividade física, há muitos motivos para vir correr na capital, a começar no convívio e a acabar… nos prémios. "Não há nada melhor do que ir fazer uma corrida num período em que sabemos que existem muitos excessos. É uma oportunidade para acabar o ano a fazer desporto, algo que não interfere no dia a dia e que não incomoda nada, para além de ser uma atividade familiar. O convívio é uma ótima maneira de chamar as pessoas para as ruas de Lisboa", garante o ex-judoca, de 46 anos.A São Silvestre El Corte Inglés pode ser o ‘pontapé de saída’ perfeito de que necessita para criar hábitos mais saudáveis e, como tal, Nuno Delgado deixa alguns conselhos. "O mais importante é a pessoa tomar já a decisão de se inscrever. A dica que eu daria é que as pessoas comecem, assim que se increverem, a correr, assumindo isso como um objetivo para o próximo ano, mesmo que haja dias em que custe um bocadinho a sair da cama. Que continuem a insistir até esse hábito se tornar uma rotina, até ser o próprio corpo a pedir para começarem o dia assim. O ritmo é escolhido pela pessoa", remata.Venha correr connosco e ganhe um vale El Corte Inglés no valor de 12 euros, que pode utilizar até 31 de dezembro de 2022 em compras superiores a 60€ em Têxtil Desportivo. Válido na app El Corte Inglés, no site ou nas lojas de Lisboa ou Gaia Porto.