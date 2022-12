O checklist antes da prova

(Ao longo das próximas semanas, e até à realização da São Silvestre El Corte Inglés, Record vai trazer-lhe uma série de artigos para o ajudar a preparar-se da melhor forma para a nossa prova, quer seja um atleta que está a começar (ou a pensar fazê-lo), quer seja alguém que pretende bater os seus melhores tempos. Todas as semanas, sempre à terça-feira, com a assinatura da treinadora Diana Fernandes.)

O grande momento está a chegar! Com o dorsal em mãos, aquele nervosismo pré-prova por vezes aparece e com ele as dúvidas sobre o que levar no dia da prova.

Um erro muito comum nos corredores que se estão a iniciar na modalidade é utilizar roupa, nutrição, acessórios ou sapatilhas novas. A primeira regra de ouro é: "Nunca utilizar nada novo no dia da prova!"

E o motivo é muito simples: numa prova de corrida, possivelmente iremos sair da nossa zona de conforto, logo, precisamos de estar confortáveis com o material que levamos (roupa, acessórios e sapatilhas) e a nutrição que iremos utilizar.

- as roupas novas podem causar assaduras;

- as sapatilhas podem causar bolhas;

- o sistema gastrointestinal pode não se adaptar com a nova nutrição;

- os acessórios podem atrapalhar em vez de ajudar;

Sendo assim, fica o conselho de testar todo o material antes de decidir o que levar para o dia da prova.

Agora que já sabemos a nossa regra de ouro, o ideal é fazer uma lista de material e acessórios indispensáveis no dia da corrida:

- Calções ou leggings de corrida;

- Top desportivo (para mulheres);

- T-shirt da corrida;

- Manguitos, luvas e/ou gorro (para dias frios);

- Sapatilhas de corrida;

- Meias de corrida;

- Alfinetes ou porta-dorsal;

- Dorsal (muito importante);

- Pensos para mamilos "band-aids" (homens);

- Creme anti fricção (para evitar assaduras);

- Roupa pós prova (uma muda de roupa para trocar no final da prova);

- Nutrição para antes, durante e depois da prova;

- Smartwatch ou App para contabilizar os quilómetros da prova;

- Lenços de papel;

- Elástico para o cabelo (essencial para quem tem o cabelo comprido);

Nesta lista podemos colocar mais itens, tudo dependerá das necessidades de cada corredor(a). Agora é momento de aproveitar e colocar em prática o que treinamos durante as últimas semanas.

Boa Sorte!



Bons treinos!

Diana Fernandes (La Coach)