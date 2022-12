O que NÃO FAZER antes da tua prova

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(Ao longo das próximas semanas, e até à realização da São Silvestre El Corte Inglés, Record vai trazer-lhe uma série de artigos para o ajudar a preparar-se da melhor forma para a nossa prova, quer seja um atleta que está a começar (ou a pensar fazê-lo), quer seja alguém que pretende bater os seus melhores tempos. Todas as semanas, sempre à terça-feira, com a assinatura da treinadora Diana Fernandes.)





Já falámos sobre alguns aspetos do treino, porém existe algo mais que devemos ter em consideração: o nosso comportamento antes e durante a prova.

Por vezes, adotamos comportamentos menos apropriados e, sem saber, acabamos por prejudicar a nossa prova e por vezes a de quem está ao nosso lado. A preparação mental, física e seguir um conjunto de comportamentos é o que vai possibilitar que a prova seja uma experiência agradável e a repetir.

Por este motivo, achei de grande importância falar sobre algumas recomendações sobre como nós corredores nos devemos comportar em algumas situações.

A primeira recomendação começa mesmo antes da prova ter o seu início. Começa na fila de espera de retirada do kit de atleta: se vamos num período de menos afluência, isso não será um problema, porém, quando estamos em período de pico, guardar o lugar aos amigos ou mesmo passar à frente sem autorização só deixa o processo mais lento e prejudica a todos. Relembrando que para levantar o kit é necessário um documento de identificação.

Vamos à segunda recomendação e esta é sobre a pré-prova: ter um checklist. Este step vai ajudar-te a organizar todo o material e também a teres em mente todos os procedimentos que precisas antes da prova! Para que não te falhe nada!

A próxima recomendação é muito importante (na verdade são todas!) e está relacionada com a alimentação: não inventes e não comas nada fora do que estás habituado (isso inclui: gel de treino, isotónicos, alimentos e etc).

Já sabes: temos de fazer o básico bem feito!

Por fim e não menos importante: quando entrares nas caixas de partida, se não fores um corredor rápido, não te coloques na frente. Além de ser perigoso para ti, pode também ser para quem está ao teu lado. Por esse motivo, ter um treinador que auxilie no processo de treino e crie contigo uma estratégia de corrida é essencial para que a tua experiência no mundo da corrida de rua seja o mais agradável possível!





Bons treinos e até já!