Obikwelu e a "manhã espetacular" na São Silvestre El Corte Inglés: «É um dia para mudar vidas»

Apesar de as pernas já não serem as mesmas de outrora e de não ter participado na corrida de 10 quilómetros da São Silvestre El Corte Inglés , Francis Obikwelu, um dos embaixadores da prova, marcou este sábado presença em Lisboa, numa manhã que considerou "espetacular para mudar vidas"."É muito bom ver estas pessoas todas aqui a correr. É fundamental para entrarem em 2023 com um grande sorriso, com a família unida. Estar aqui presente é um orgulho enorme", começou por dizer aantes de falar sobre a corrida das crianças, durante a qual esteve ao lado dos mais pequenos."Senti uma energia espetacular. Os jovens para mim... Senti-me uma criança no meio deles. São puras e eu adoro isso. [Esta iniciativa] É um grande exemplo e é algo muito bom para eles ganharem outros hábitos, para não estarem sempre fechados em casa. Isso é algo que começa pelos pais. Há uns que dizem que não têm tempo, mas há tempo para tudo. Estas crianças vão crescer mais saudáveis. O desporto é vida. Hoje já se nota alguma obesidade entre os jovens e isso é muito preocupante. Temos de começar a fazer alguma coisa para prevenir isso e não é amanhã, é já. Temos, por exemplo, de lhes ensinar a cozinhar, vai ser útil para o futuro deles", explicou.A poucas horas de 2023, Obikwelu não deixou escapar a oportunidade e deixou uma mensagem de motivação. "Ano novo, coisas e dinâmicas novas. Não podemos levar as más atitudes e hábitos de 2022 para 2023. Há muita gente que veio aqui hoje fazer uma prova pela primeira vez e isso é um ótimo começo. A nossa vida melhora bastante quando experimentamos coisas novas. Hoje é um dia espetacular para mudar vidas", rematou.