Oferta Black Friday a não perder: inscreva-se na São Silvestre El Corte Inglés com 50% de desconto

Ainda não se inscreveu na São Silvestre El Corte Inglés ? Esta sexta-feira, aproveitando a campanha de Black Friday, poderá efetuar a sua inscrição na 'nossa' corrida de final de ano a metade do preço. Por isso, ao invés dos 15€ válidos até final do mês de novembro, esta sexta-feira poderá fazer o registo por 7,5€ para a corrida de 10 quilómetros, 6,5€ para a caminhada e 2€ na corrida das crianças. Vai ficar de fora?Eis o link de registo Na inscrição, refira-se, está incluído o kit de prova, onde se destaca uma camisola única e exclusiva da Under Armour. Além disso, todos os inscritos receberão um voucher de 12 euros para gastar em compras superiores a 60€, em Têxtil de Desporto. Válido na app El Corte Inglés, em elcorteingles.pt, ou nas lojas de Lisboa ou Gaia Porto.A São Silvestre El Corte Inglés corre-se no dia 31 de dezembro, pelas 10 horas, com partida e chegada na Alameda Cardeal Cerejeira, no topo do Parque Eduardo VII.