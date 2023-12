Patrícia Mamona: «É especial ver as pessoas unidas pelo desporto»

Patrícia Mamona também não faltou à chamada e esteve à partida da São Silvestre El Corte Inglés. A triplista, vicecampeã olímpica, não vai poder correr devido a uma lesão, mas aproveitou para marcar presença e também incentivar cada vez mais portugueses a fazerem algo por si."É bom misturar o desporto de alta competição com o desporto mais lúdico. A mensagem é as pessoas serem mais ativas, para aproveitar também para estar com atletas que vão representar Portugal. E é um momento de juntar a família toda e todos os que gostam de desporto", disse.A atleta do Sporting, que é embaixadora do El Corte Inglés, lamenta a impossibilidade de correr, mas destacou todo o ambiente que se vive. "Já há algumas corridas que queria correr, mas há uma semana fiz um estiramento. Não é nada de grave, que vá implicar negativamente a minha performance deste ano - espero eu! É sempre um sabor especial ver as pessoas unidas pelo desporto, que é algo que não se explica mas vive. E é algo que estamos a viver aqui, ainda para mais com as luzes de natal, com este ambiente, torna a corrida especial", frisou.A poucos dias de entrar no novo ano, Mamona traça os seus objetivos. "O meu desejo é estar sempre estar no meu melhor. Obviamente como vicecampeã olímpica quero sempre fazer algo igual ou melhor. Mas tenho de focar em trabalhar bem, fazer boas competições até lá e chegar aos Jogos na melhor forma".