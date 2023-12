São Silvestre El Corte Inglés com inscrições perto de esgotar

Foi esta terça-feira apresentada na Câmara Municipal de Lisboa a segunda edição da São Silvestre El Corte Inglés, numa conferência de imprensa na qual uma das grandes revelações foi mesmo o anúncio de que as inscrições estão praticamente a esgotar.De acordo com Sérgio Krithinas, diretor adjunto de, restam mesmo poucas vagas e o apelo é claro: "Apressem-se, porque há poucas inscrições disponíveis". Prevê-se, assim, casa cheia na corrida de domingo (a partir das 18 horas, com a prova das crianças), para um evento que Sérgio Krithinas espera que seja uma "festa incrível".Na sua intervenção, o diretor adjunto do nosso jornal aproveitou ainda para enquadrar a aposta nesta São Silvestre El Corte Inglés como um plano mais abrangente de. "De há alguns anos para cá o nosso papel não é só noticiar, mas temos também responsabilidades para com a sociedade. Há muita gente que olha para nós e procura um exemplo. Já fizemos muita coisas este ano, como a Elite Cup, o Masters de Futsal e a Gala do Futebol Feminino, e temos muitos projetos para o futuro. Vamos celebrar os nossos 75 anos em 2024 e é uma boa altura para celebrar isso colocando Portugal a mexer. A nossa ideia é colocar o país a mexer, para que que tenham bons hábitos de saúde. Pois quanto mais felizes forem os nossos leitores mais nós seremos".Presente nesta conferência de imprensa em representação da Câmara Municipal de Lisboa, o vereador Ângelo Pereira falou de uma "festa para a cidade, para os lisboetas e também para os turistas". "É com muito gosto que apoiamos esta corrida. Para promover hábitos de vida saudáveis, apelando às pessoas para que pratiquem desporto na cidade e que usufruam da cidade sem o carro. Este tipo de eventos torna a cidade mais diversificada e suadável. Faço a apelo a quem não se inscreveu para fazê-lo, pois será um dia memorável."Um apelo também partilhado por Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés, que considera a realização desta corrida como algo que faz todo o sentido. "Para além da festa da prática desportiva, no El Corte Inglés procuramos como marca criar momentos de qualidade às pessoas. A São Silvestre acaba por ser isso mesmo, um proporcionar de momentos de conforto e festa. Que seja uma boa experiência, como nós tentamos dar todos os dias aos nossos clientes. Vamos crescendo em cima do que fizemos no ano passado e isso só aumenta a responsabilidade de fazer melhor", frisou.Por parte da Advance Care, uma das patrocinadoras principais do evento, Maria João Neves frisou que, sendo uma "plataforma de saúde", fazia "faz todo o sentido" estar associada a este evento. "Queremos estar presentes na vida de todos os portugueses para promover o bem estar e saúde e, por consequência, prevenir doenças", declarou a diretora da Advance Care.Um dos aspetos diferenciadores da nossa prova é mesmo o seu cariz social, com 1 euro de cada inscrição a reverter para o Instituto Português de Oncologia (IPO), algo que para Eva Falcão é importante num ano que antecede a celebração do centésimo aniversário do IPO. "É muito importante criar hábitos de vida saudável, o combate ao cancro também se faz por aqui", disse a presidente do conselho de administração.Nesta conferência de imprensa foram ainda anunciados os prémios para os três primeiros masculinos e femininos (vales El Corte Inglés de 1.500, 1.000 e 500 euros, respetivamente, e foi ainda revelado que a recolha dos kits poderá ser feita feita de sexta-feira até domingo, no piso 6 do El Corte Inglés. Na sexta-feira e sábado das 10 às 23h30; no domingo entre as 10 e as 13.