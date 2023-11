Segunda edição da São Silvestre El Corte Inglés tem um percurso mais veloz

Se o novo horário irá dar uma vibração e brilho especiais à prova, o novo percurso promete também agradar aos corredores. Este ano a São Silvestre El Corte Inglés está mais plana e tem um percurso bem mais simpático para os corredores, sejam eles mais experientes ou novatos nestas andanças. Agora com partida e chegada no Saldanha, o novo percurso ‘perde’ as exigentes subidas dos metros finais do ano passado, que são substituídos por uma subida bem mais acessível, desde o Marquês de Pombal até à meta instalada na Praça do Saldanha. De resto, o percurso segue praticamente o mesmo que foi feito em 2022, à exceção da parte intermédia da prova, que agora conta com uma passagem pela Cidade Universitária.

Além dos 10 quilómetros, no evento está também incluída uma caminhada de 5 km (às 19h15), também com partida e chegada no Saldanha. A caminhada segue o mesmo percurso da corrida até pouco depois dos 2 km, já junto do Jardim do Campo Grande, voltando daí para trás até à meta.







O novo percurso

E como este é um evento para todos, com um forte âmbito familiar, também os mais novos terão o seu espaço. Será deles o primeiro ato, com a disputa da Corrida das Crianças, com 500 metros, a partir das 18 horas. Será dividida em 4 partidas, divididas pelos diferentes escalões etários.