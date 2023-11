Segundo treino para a São Silvestre El Corte Inglés voltou a juntar uma centena de atletas

A 2.ª edição da São Silvestre El Corte Inglés aproxima-se a passos largos e na manhã deste sábado realizou-se o segundo de dois treinos (gratuitos e abertos a todos) de preparação para o evento. Tal como na primeira sessão, há uma semana, o treino de hoje voltou a juntar uma centena de atletas e, desta vez sem ameaça de chuva, a alegria dos participantes deu outro colorido à iniciativa, que foi novamente dinamizada pelo grupo 'Correr Lisboa' e percorreu algumas das principais artérias da capital.





A 'receita' era também igual à do primeiro treino: 40 a 45 minutos de corrida em três níveis (iniciado, médio ou avançado), com um guia destinado a gerir o percurso de cada grupo - Cátia Nascimento, o Bruno Claro e o Vítor Tavares Marques lideraram os três 'pelotões'. Depois do habitual e imprescindível período de aquecimento, os grupos fizeram-se à estrada.No primeiro treino, o meu camarada de redação, Nuno Miguel Ferreira, integrou o pelotão de nível avançado. E hoje também eu decidi "meter as mãos na massa" mas, como estou (bem) longe da forma e da experiência que o Nuno já apresenta nestas andanças, optei por acompanhar o grupo iniciado. E posso dizer - mesmo com as pernas doridas enquanto escrevo este texto... - que o desafio foi superado com sucesso e a experiência... fantástica! Como o treino excedeu as minhas expectativas, o meu objetivo é agora aprimorar ao máximo a forma para alinhar na prova de 10 quilómetros da São Silvestre El Corte Inglés - dia 17 de dezembro - e concluí-la!

O meu grupo percorreu maioritariamente o Parque Eduardo VII e do Jardim Amália Rodrigues (antigo 'Alto do Parque') e algumas subidas criaram algumas dificuldades, mas todos superaram o percurso com distinção. Como sou um 'novato' ouvi com atenção alguns conselhos, tanto ao nível de posicionamento corporal como... de indumentária - numa próxima o casaco mais grosso fica em casa! O Bruno Claro foi o guia do meu grupo e, quando regressámos ao ponto de partida (junto ao El Corte Inglés), por não possuir um dos 'famosos' relógios que medem distâncias e tempos, entre outros, pedi-lhe essas informações e o resultado agradou-me bastante: 6,5 quilómetros em 40 minutos.



Premiado... e surpreendido!



Hélder Alexandre ganhou o vale de 150€ (o mais elevado de vários que foram sorteados, além de inscrições gratuitas para a prova) e após receber o prémio não mostrou-se "impressionado". Depois de questionar a equipa de reportagem de Record se era mesmo um voucher em compras e de obter resposta afirmativa, atirou: "Então vou comprar uns ténis de corrida!"

O atleta ainda está nos primeiros passos na corrida, mas veio para ficar e apela à presença do maior número de pessoas possível na São Silvestre El Corte Inglés. "Treino desde março com o 'Correr Lisboa' este foi o primeiro treino de preparação para a São Silvestre. Venham todos correr. Isto é formidável e ganham-se anos de vida", disse.

Bruno Claro, um dos guias, fez-nos um balanço muito positivo do treino. "Correu muito bem. Tivemos mais ou menos o mesmo número de participantes. Mostra que as pessoas estão a aderir, com vontade de correr a um sábado de manhã e principalmente de treinar para a prova. Hoje o tempo estava mais agradável, com menos frio. Gostava que no último treino, no dia 5, ainda fossemos mais para nos preparar-nos para a São Silvestre El Corte Inglés", disse o líder do grupo iniciado.



Desafiado a deixar dois conselhos aos indecisos, Bruno Claro não exitou: "Pensem na distancia, temos corrida e caminhada. Quem achar que não consegue correr, pode caminhar. A prova é à noite, temos as luzes de Natal e a cidade está muito mais bonita. Quem quer fazer a correr, é para desfrutar. A prova é relativamente acessível, tem poucas subidas e algumas descidas. Acredito que o tempo vai ajudar e será uma prova fantástica."