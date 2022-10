Treinar mobilidade economiza tempo e lesões para quem faz desporto?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(Ao longo das próximas semanas, e até à realização da São Silvestre El Corte Inglés, Record vai trazer-lhe uma série de artigos para o ajudar a preparar-se da melhor forma para a nossa prova, quer seja um atleta que está a começar (ou a pensar fazê-lo), quer seja alguém que pretende bater os seus melhores tempos. Todas as semanas, sempre à terça-feira, com a assinatura da treinadora Diana Fernandes.)





"Se já ter tempo para correr é difícil... quanto mais para fazer reforço muscular ou treino de mobilidade"

Possivelmente foi isso que pensaste quando leste o título deste texto. Porém, vou explicar como esse tipo de treino pode 'economizar' dores, lesões e tempo de quem faz desporto, incluindo a corrida.

Para quem nunca ouviu falar, a mobilidade (explicado de forma simples) é um tipo de treino que nos vai ajudar a ter mais amplitude nas articulações e nos músculos e vai fazer com que o risco de ter dores ou lesões seja o mínimo possível (junto com o treino de força).

E como a mobilidade pode ajudar?



Hoje em dia, o nosso estilo de vida baseia-se em ir sentado para o trabalho, estar sentado no trabalho, voltar para casa sentado e descansar depois de um dia duro de trabalho sentado. Porém, o nosso corpo foi feito para realizar movimentos, para mexer-se. Ao não fazer isso, os nossos músculos vão 'esquecendo-se' da função e vão deixando de fazê-la.

E então, quando eles forem solicitados para fazer o trabalho que lhes compete, já não o vão fazer, sobrecarregando outro músculo que terá de fazer o trabalho de ambos. O nosso corpo é muito inteligente e vai realizando essa função durante algum tempo até o dia em que se começa a fartar e vai enviando avisos (as famosas dores na anca, costas, joelho...) até o dia em que ele já não aguenta mais e aqui nasce a lesão (tudo isso explicado de uma forma muito simples e rápida).

Por isso, a ACSM nos recomenda como mínimo 30 minutos diários e 2 treinos de força por semana.

Sendo assim, se a estes 30 minutos conseguires colocar 5 minutos de mobilidade antes do treino (seja ele qual for), vais conseguir (provavelmente) evoluir mais rapidamente no treino e ter uma redução na probabilidade de dores e lesão.

Com tudo, é importante dizer que os exercícios de mobilidade articular não são exercícios de flexibilidade passiva como estamos acostumados a ver nas tabelas de alongamento. São diferentes e precisam de ter uma sequência lógica para ter o resultado esperado!

Agora que já sabes o que deves fazer antes dos treinos, não te esqueças de aplicar a prática!

Qualquer dúvida, é só perguntar.

Bons treinos!

Diana Fernandes (La Coach)