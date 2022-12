Tudo o que precisas de saber sobre a São Silvestre El Corte Inglés

Está a chegar o final do ano e com ele também aproxima-se a passos largos a São Silvestre El Corte Inglés. É o derradeiro desafio de corrida de 2022 e está marcado para as 10 horas de dia 31 de dezembro. Neste artigo poderá ficar a saber tudo sobre o evento, para que nada falhe antes do dia da verdade.Dia 31 de dezembro, Alameda Cardeal Cerejeira, em LisboaCorrida das crianças: 9h15Corrida de 10 km: 10h00Caminhada de 5 km: 10h05Abertas até dia 30 de dezembroCorrida: 18,00€Caminhada: 15,00€Corrida das crianças: 4,00€Dias 28, 29 e 30 de DezembroHorário de funcionamento da loja – das 10h00 às 23h30Local: El Corte Inglés Lisboa – Piso desporto (3)Para a recolha do kit deverá ser apresentado o comprovativo de inscrição da plataforma de inscrição recebido no email após confirmação de pagamento, assim como o documento de identificação. Os kits apenas poderão ser levantados nos dias e horários anteriormente definidos. Os kits não levantados serão entregues a uma instituição de solidariedade social.10 km – T-shirt técnica UNDER ARMOUR , dorsal e chip;5 km e corrida das crianças – T-shirt técnica UNDER ARMOUR e dorsal.Os tamanhos serão distribuídos de acordo com os pedidos efetuados no momento da inscrição, sem garantia de stock no momento do levantamento. Caso se verifique rutura de stock de algum tamanho, a organização proporá ao atleta um tamanho alternativo.A prova dos 10 km terá abastecimento líquido aos 5 km e líquido e sólido na meta.A prova dos 5 km e corrida das crianças terá abastecimento líquido e sólido na meta.A prova terá a duração máxima de 2h. Após este período de tempo será restabelecida a circulação automóvel em todo o percurso.1.º Viagem a Berlim ou Londres2.º Viagem a Madrid ou Roma3.º Viagem a Dublin ou Barcelona