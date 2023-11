Uma centena de atletas no primeiro treino de preparação para a São Silvestre El Corte Inglés

O primeiro treino para a São Silvestre El Corte Inglés juntou cerca de 100 atletas neste sábado de manhã. Apesar da ameaça de chuva, falou mais alto o entusiasmo e a vontade de aprimorar a condição física tendo em vista a participação na corrida do ano, marcada para 17 de dezembro. Dinamizado pelo ‘Correr Lisboa’, o treino gratuito e aberto a toda a gente apontava para 40 a 45 minutos de corrida em três níveis (iniciado, médio ou avançado), com um guia dedicado para cada grupo. A Cátia Nascimento, o Bruno Claro e o Vítor Tavares Marques foram os líderes, que depois de orientarem o sempre necessário aquecimento arrancaram pelas ruas da capital com os respetivos pelotões atrás.E como aqui nogostamos de "meter as mãos na massa", calhou-me a mim participar no treino e ter o prazer de conhecer mais pessoal apaixonado pela corrida. Integrei o grupo avançado sob as indicações do Vítor Tavares Marques, uma autêntica máquina, com quem tive oportunidade de ir conversando enquanto percorríamos algumas das artérias lisboetas. Saímos do El Corte Inglés, fizemos um aquecimento no Alto do Parque, descemos em direcção ao Marquês de Pombal (valeu ser cedo e não haver muito trânsito automóvel), seguimos em direção ao Largo do Rato (onde se disputa neste momento outra corrida mas esta pela liderança do PS) e, para acrescentar alguma dificuldade no treino, lá subimos até ao Jardim da Estrela. Oportunidade para beber água logo à entrada e seguir a todo o vapor.Entre vários semáforos e bastantes cumprimentos aos peões com quem nos íamos cruzando, atravessámos Campo de Ourique, passámos ao lado das Amoreiras, virámos no Hotel D. Pedro e depois da última subida foi sempre a descer até à chegada, novamente em frente ao El Corte Inglés. Segundo o Strava, uma espécie de bíblia para quem corre, fizemos 8,17 km em 48 minutos (média de 5:52/km). A boa disposição era a nota dominante e, enquanto se alongava, o pessoal fazia fila para se inscrever para o sorteio dos prémios apetecíveis: vouchers El Corte Inglés no valor de 150€, 100€ e 75€ e ainda uma inscrição na corrida mais esperada do ano.O prémio mais desejado saiu a Anna Bielova, atleta ucraniana há 5 anos a residir em Portugal. "É a primeira vez que ganho um prémio", revela a, com um sorriso próprio de quem acabou de ganhar 150€. "Costumo correr 4 vezes por semana e hoje vim fazer o treino para preparar a São Silvestre. O meu conselho a quem ainda não se inscreveu para a corrida de dia 17? Recomendo que se inscrevam o mais rapidamente possível!", frisou a corredora com dupla nacionalidade brasileira.Uma ideia partilhada com Bruno Claro, fundador do ‘Correr Lisboa’ que foi o guia de um dos três grupos de atletas neste sábado. "O treino correu muito bem. Tivemos uma adesão muito interessante, com cerca de 100 participantes. Acho que foi o recorde nos nossos treinos de preparação para a São Silvestre El Corte Inglés. Estamos motivados para na próxima semana termos ainda mais pessoas", afirma, confiante numa grande adesão à corrida do próximo dia 17 de dezembro."À medida que se for aproximando a data da prova acredito que vai haver cada vez mais pessoas a virem treinar connosco para preparar a mítica São Silvestre", refere Bruno Claro, para quem o facto de as corridas se realizarem à noite – os 500 metros da Corrida das Crianças arranca às 18 horas, a partida dos 10km será às 19 e a Caminhada de 5km começa às 19h15 – constitui um atractivo extra. "A cidade é muito bonita com as luzes de Natal. Corremos ao final do dia, apesar de estar um pouco mais frio mas isso é ultrapassável com o passar dos quilómetros. A cidade fica lindíssima, cheia de luzes", sublinha.Dirigindo-se aos indecisos, Bruno Claro deixa a receita. "Para já, têm a versão da caminhada e as pessoas que nunca correram podem vir caminhar. Aqueles que estão com o desafio dos 10 km podem juntar-se a nós. Temos estes treinos e durante a semana também temos treinos do ‘Correr Lisboa’. É juntar-se a nós e garanto que até dia 17 ficam prontos para correr os 10 km, mais depressa ou mais devagar, mas vão fazê-los de uma forma confortável", frisa.Portanto já sabe. No próximo sábado, dia 25, às 10 horas, apareça na entrada principal do El Corte Inglés e faça um treino consoante o seu ritmo. Depois dessa experiência é só inscrever-se na São Silvestre El Corte Inglés – Record e desfrutar da corrida do ano.