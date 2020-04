António Costa, Rui Rio e agora o enfermeiro Luís: Espanha continua rendida a Portugal

Portugal continua a merecer honras de primeira página na imprensa espanhola. Primeiro foi António Costa, depois Rui Rio e agora é a vez do enfermeiro Luís Pitarma, que ajudou Boris Johnson a superar o coronavírus, a surgir em grande destaque no El País, no 'As' e na Telecinco.





Em Espanha, o título de "herói" surge em vários textos a propósito do estado de saúde de Boris Johnson, depois de o primeiro-ministro inglês ter agradecido o desempenho do português. "Luís tornou-se um herói no seu País", escreve o site da ‘Telecinco’.O 'El País' elabora o perfil de Luís Pitarma e refere os números de profissinais de saúde portugues a trabalhar no Reino Unido. O 'A' também não passa ao lado da história.Em Inglaterra, Luís Pitarma também virou estrela. O jornal inglês ‘Daily Mail’ entrevistou alguns colegas do enfermeiro português, emigrado há seis anos no Reino Unido, que o descreveram como "uma pessoa humilde e discreta, muito entregue ao seu trabalho".Ivo Pitarma, primo do enfermeiro, revelou-se surpreendido. "Estou muito orgulhoso. Eu sabia, é claro, que o Luís era enfermeiro em Londres, mas não fazia ideia de que estava a cuidar do Boris Johnson. Foi uma verdadeira surpresa."A 27 de março, O 'El Pais', por exemplo, destacou a forma veemente como António Costa considerou "repugnantes" as declarações do ministro holandês de Wopke Hoekstra. O jornal de referência espanhol partilhou mesmo o vídeo das declarações do primeiro ministro no Instagram e aí choveram elogios à sua postura. "Bravo señor Costa", "tinha que ser um português" e "bravo por este homem, tanto a aprender com Portugal", são apenas alguns dos muitos comentários a elogiar as palavras de Costa.A 9 de abril, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, pediu à oposição de direita para seguir o exemplo de Portugal, lembrando que Rui Rio, presidente do PSD, fez um "discurso emotivo" a desejar "boa sorte" e a oferecer a sua colaboração na luta contra a covid-19.