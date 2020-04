'AS' questiona: «Por que Portugal resiste ao coronavírus melhor do que Espanha?»

Depois dos elogios tanto às declarações de António Costa (a propósito das palavras do holandês Wopke Hoekstra) como ao discurso de Rui Rio, Portugal volta a ser destaque esta terça-feira na imprensa espanhola, agora pela forma como a política de combate ao coronavírus tem aparentemente tido um resultado bem mais positivo em comparação com o país vizinho, um dos mais afetados pelo surto, já com mais de 100 mil casos de infeção e 13 mil mortos.





"Por que Portugal resiste ao coronavírus melhor do que Espanha?", questiona em título o jornal 'AS', numa peça na qual procura elencar as razões que levam aos baixos números registados no nosso país até ao momento, com mais de 12 mil contagiados e 345 mortos.O primeiro ponto de justificação é a, já que o nosso país foi mesmo o último da Europa Ocidental a registar o seu primeiro caso (a 2 de março), "um mês mais tarde do que a Espanha", escreve o 'AS'.Uma chegada tardia que na ótica do jornal espanhol permitiu umà pandemia, visto que Portugal estava já "consciente da gravidade da situação". O 'AS' lembra que a "13 de março, com 112 infetados e nenhuma morte, António Costa declarou o estado de alerta", para depois a 18 o ampliar para Estado de Emergência, algo que é visto como determinante para conter a evolução da doença.A essas medidas preventivas tomadas atempadamente o jornal espanhol acrescenta ainda como fatores essenciais oNo primeiro ponto, o 'AS' realça o comportamento dos portugueses em comparação com os espanhóis, já que até ao momento foram apenas detidas 150 pessoas desde que foi decretado o Estado de Emergência, contra os mais de 3000 que se registaram até ao momento em Espanha. Aliás, com exceção de casos pontuais, a verdade é que raros são os casos como os vistos em Espanha, muitos deles já aqui partilhados emRelativamente aos testes, o jornal espanhol lembra os dados apontados por António Sales, com mais de 110 mil testes rápidos efetuados desde 1 de março e o facto de Portugal querer "duplicar o número de ventiladores nos hospitais", números que apesar de darem que falar no nosso país no âmbito negativo, estão a ser bastante destacado pela positiva do outro lado da fronteira.