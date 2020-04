A decisão do governo: conheça todas as medidas do plano de desconfinamento

O governo partilhou esta quinta-feira no seu site oficial um documento no qual apresenta os últimos dados relativos aos casos de coronavírus no nosso país e detalhou ainda quais as medidas as tomar nas próximas semanas, nomeadamente em relação à reabertura faseada das mais diversas atividades, desde o comércio, aos serviços, à educação ou à cultura.

Lembre-se que esta tarde Pedro Siza Vieira tinha já confirmado algumas destas medidas, nomedeamente o regresso do campeonato de futebol no final do mês de maio.