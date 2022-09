Cancella de Abreu reage à decisão da Sport TV: «Tudo dito sobre os verdadeiros poderes do futebol português»

Jaime Cancella de Abreu reagiu este sábado à rescisão do contrato , anunciado pela Sport TV na manhã deste sábado, depois das declarações do comentador no programa 'Aposta Tripla' de ontem."Quando se sabe de um despedimento censório pela Comunicação Social... está tudo dito sobre os verdadeiros poderes do futebol português e sobre quem é dominado por eles. Vamos com tudo, sempre!", escreveu na sua conta de Facebook.