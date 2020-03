Coronavírus: número de infetados em Portugal subiu para os 642

O número de infetados em Portugal com o novo coronavírus subiu para os 642, um aumento na ordem dos 43% comparativamente ao divulgado esta terça-feira. O boletim dá conta de apenas um morto, apesar de ter sido confirmado esta quarta-feira que há uma segunda vítima mortal, o presidente do Conselho de Administração do Santander Portugal António Vieira Monteiro.





O boletim epidemiológico dá conta de 289 casos a Norte, 74 na zona Centro, 243 na região de Lisboa e Vale do Tejo (única cidade até ao momento com mortos), os dois primeiros casos no Alentejo e 21 no Algarve. Há três casos de infetados nos Açores e 1 na Madeira.O boletim mostra ainda que há 89 pessoas internadas e 20 estão em estado grave.No comunicado, a DGS exploca que o número de mortos corresponde ao número de mortos até à elaboração do boletim na região.O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos) e a França com 148 mortes (6.633 casos).