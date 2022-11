Luís Filipe Vieira: «Não dei nenhum bilhete ao senhor Rangel, mas mesmo que desse acho que não era crime algum»

Luís Filipe Vieira reforçou, na tarde desta quinta-feira à saída do tribunal, que "não praticou nenhum crime", depois de ter comparecido no debate instrutório do processo Operação Lex "Os argumentos foram bem claros para toda a gente e o processo não acaba aqui", começou por referir o antigo presidente do Benfica à comunicação social, antes de ser questionado sobre se acreditava se iria ou não a julgamento."O que posso dizer é que se for, tenho a consciência completamente tranquila. Não pratiquei crime algum e nem sei por que estou neste processo, sinceramente. Não dei nenhum bilhete ao senhor Rangel, mas mesmo que desse acho que não era crime algum. É preciso calma, dia 16 estamos cá e saberemos", rematou.