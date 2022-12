Morreu Arons de Carvalho, antigo atleta e jornalista

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) comunicou este domingo a morte de Manuel Arons de Carvalho, antigo atleta, jornalista, fundador da Revista Aletismo e fundador do site Estatísticas de Atletismo.

"Hoje é um dia triste para a família do atletismo. Faleceu o jornalista Manuel Arons de Carvalho. Antigo atleta, jornalista especializado da modalidade, fundador da Revista Atletismo e fundador do site Estatísticas do Atletismo, Arons de Carvalho, galardoado com a Medalha de Bons Serviços ao atletismo, esteve presente, como jornalista, em Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais e europeus de pista, pista coberta, corta-mato e estrada", pode ler-se na nota divulgada no site da FPA.

Esta federação recordou ainda "o trabalho inestimável, com várias obras publicadas que enaltecem a história do atletismo português, é do conhecimento e tem o reconhecimento de todos", e salienta ainda que este, já debilitado, recebeu a distinção de jornalista do Centenário na Gala do Centenário da FPA.

Arons de Carvalho esteve profissionalmente ligado ao jornal Record, tendo ainda colaborado vários anos com a ANOP e depois agência Lusa, Jornal do Benfica e Revista Atletismo, da qual foi fundador. Em 2013, foi distinguido com um Record de Ouro.

A FPA expressou os seus sentidos pêsames à família enlutada, especialmente à mulher, filho e irmão.



O funeral irá realizar-se na quarta-feira, com missa na igreja de Alfornelos, seguindo às 16 horas para o crematório de Barcarena.



À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.