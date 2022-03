O mistério das filhas de Putin: apelidos diferentes e dúvidas sobre onde estão

Vladimir Putin tem estado nos últimos dias no centro das atenções pelas piores razões: o líder russo ordenou a invasão à Ucrânia , e a 'Marca' aproveitou para fazer uma breve passagem pela sua vida, revelando o 'misterioso' paradeiro das duas filhas que resultaram do seu anterior casamento.Putin foi pai em duas ocasiões. Segundo a mesma fonte, uma das filhas do russo, María, utiliza o apelido Vorontsova para se dissociar do pai. Dedica-se à endocrinologia, uma especialidade médica, e é casada com o empresário holandês Jorrit Faasen, que foi funcionário da Gazprom, a maior empresa de gás russa. Apesar de Putin já ter afirmado ser avô de dois netos, María tem um filho.A segunda, Yekaterina, nasceu em 1986. Acredita-se, ainda de acordo com a 'Marca', que utiliza o apelido da sua avó, Tijonova. É investigadora na Universidade de Moscovo e esteve casada, entre 2013 e 2018, com o multimilionário Kiril Shamálov. O Kremlin já chegou a negar que Yekaterina fosse filha de Putin, quando alguns dos seus colegas de trabalho levantaram as suspeitas.