«Por favor rezem pelo meu país»: as reações do mundo do desporto ao ataque da Rússia à Ucrânia

Daria Bilodid, judoca ucraniana campeã europeia e mundial, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, relatou os momentos de terror que viveu esta madrugada em Kiev. "Hoje acordei às 6h da manhã com o barulho dos tiros em Kiev. Não tenho palavras, estou muito assustada e rezo muito pela minha família e pelo meu país. A Rússia começou a bombardear-nos, a guerra começou. Porquê? Porquê arruinar as vidas das pessoas? Rússia e Bielorrússia, parem! Queremos paz, queremos viver!".



Today I woke up at 6 am from the shootings in Kyiv, I have no words, I am very afraid and I pray for my family and my country. Russia started bombing us, the war started. Why? Why ruin people's lives? Russia and Belarus, stop! We want peace, we want to live! pic.twitter.com/9VlGUvCrGs