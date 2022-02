Filha de Abramovich com post anti-Putin: «A maior mentira é que a maioria dos russos o apoia»

Sofia Abramovich mostrou-se esta sexta-feira, nas redes sociais, contra as atitudes de Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Rússia à Ucrânia. A filha do dono do Chelsea, Roman Abramovich, partilhou, segundo o 'Daily Mail', uma publicação no seu perfil de Instagram privado onde condenou a guerra entre os países."Putin quer uma guerra com a Ucrânia. A maior mentira da propaganda do Kremlin é que a maioria dos russos apoia o presidente", pode ler-se na imagem acima.Roman Abramovich, recorde-se, está proibido de viver na Grã-Bretanha por estar altamente associado ao regime de Putin, mas não será alvo de quaisquer sanções.