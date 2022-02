Tuchel teme que relação Abramovich-Putin afete Chelsea: «A situação é horrível para todos»

Tomas Tuchel, treinador do Chelsea, abordou a relação entre Roman Abramovich, dono dos blues, e Vladimir Putin , líder russo, lamentando o impacto que a invasão à Ucrânia poderá ter no futuro próximo do clube."Até certo ponto, entendo as opiniões críticas. Não devemos fingir que isto não é um problema. A situação para mim e para os jogadores é horrível. Ninguém esperava isto, é bastante irreal", começou por dizer.E prosseguiu: "Está a afetar a nossa mente e a emoção para a final [da Taça da Liga frente ao Liverpool, domingo, às 16H30]. Traz enorme incerteza. Pior ainda para as pessoas e famílias que realmente estão envolvidas... os nossos pensamentos estão com eles".O alemão considerou correta a decisão de alterar o palco da final da Liga dos Campeões de São Petersburgo para Paris. "Entendemos completamente e infelizmente é pelos piores motivos. Sentimos que é horrível e não há dúvida disso. Uma guerra na Europa era impensável para mim", rematou.