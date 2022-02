Como fica o playoff para o Mundial com a exclusão da Rússia: as quatro opções em cima da mesa

A FIFA e UEFA anunciaram oficialmente esta segunda-feira o afastamento da seleção russa e de todas as equipas daquele país das competições dos dois organismo , onde estão envolvidas até final da presente temporada. Algo que levanta agora um novo problema: o que irá acontecer com o playoff europeu de qualificação para o Mundial'2022, que vai disputar-se no final de março e que elegerá as últimas três seleções europeias apuradas para a competição no Qatar?A Rússia foi sorteada no caminho B, onde também estão Suécia, República Checa e Polónia, esta última adversária nas meias-finais. Com a eliminação da seleção russa falta saber o que acontecerá na referida meia-final. A UEFA não se pronunciou por enquanto sobre uma situação que não está prevista nos orgãoes reguladores do futebol. Existem assim quatro possibilidades, segundo o 'As':1- A classificação direta da Polónia para a final do referido caminho. Algo que poderia gerar polémica, visto que Suécia e República Checa teriam de se defrontar para disputar a final.2- A Eslováquia disputar o caminho B, visto ter sido 3.ª classificada do Grupo H, no qual a Rússia terminou em 2.º lugar e garantiu assim este apuramento.3- Pela estranheza da situação, poderia ser considerado o 3.º melhor classificado de todos os grupos que disputaram o apuramento para o Mundial. E aí entraria a Noruega, que somou 18 pontos, do grupo G, os mesmos do que a Albânia, no grupo I, mas com melhor saldo de golos (15-8 contra os 12-12 dos albaneses). Para além disso, a seleção pela qual atua Erling Haaland tem melhor coeficiente (1,8 pontos por jogo) do que a República Checa, a 3.ª classificada do grupo E e que está no playoff via Liga das Nações (1,75).4- Pode também optar-se por completar o playoff pelas qualificações da Liga das Nações. Recorde-se que a nova competição da UEFA concede duas vagas aos dois melhores da edição anterior que não se apuraram na qualificação por grupos. Nesse caso, a Hungria seria a contemplada, por ter vencido o Grupo 3 da Liga B da Ligas das Nações. Áustria e República Checa, refira-se, conseguiram um lugar no playoff por terem somado mais pontos (13 e 12 respetivamente) do que a Hungria (11).Para além disto, há ainda outra questão para solucionar. O Rússia-Polónia, da meia-final do caminho B do playoff, estava agendado para 24 de março na VTB Arena, em Moscovo. Algo que também não irá acontecer pelas razões já mencionadas. Certo é que a decisão da UEFA não deve tardar, visto que falta menos de um mês para o arranque do playoff.