«Não sabemos até onde Putin chegará, isto pode tomar outras proporções muito rápido»

“Yo siempre estaba en contra de hablar de política. Pero esto no es política: es una guerra. Hay vídeos que te hacen llorar”



Sarunas Jasikevicius, treinador de basquetebol do Barcelona, lamentou a invasão russa à Ucrânia , considerando que o desporto tem de ser relegado para segundo plano. O lituano frisou que sempre foi "contra falar de política", mas explicou que isto "é uma guerra", tema que precisa de ser abordado."Quando acordo, olho para o telemóvel e espero sempre que Kiev ainda esteja nas mãos da Ucrânia. Esta é a preocupação de toda a gente, e talvez as pessoas aqui não se apercebam da magnitude disto por estarem muito longe", começou por dizer, 'visando' o país onde treina."Espanha precisa de levar isto mais a sério. Isto tem de acabar porque não sabemos até onde Putin poderá chegar. Se as pessoas pensam que vivem demasiado longe estão enganadas. Isto pode tomar outras proporções muito rápido. Temos [Espanha] de ser mais agressivos. Há vídeos que nos fazem chorar, como as que os ucranianos estão a aguentar", concluiu.