Nélson Monte já está na Roménia e chega a Portugal esta noite

Nélson Monte, antigo jogador de Benfica e Rio Ave que viveu nos últimos dias momentos de tensão para tentar sair da Ucrânia na sequência da invasão russa, já está na Roménia. O defesa, que atualmente representa o Dnipro, atravessou a fronteira romena pelas 6 da manhã e deverá regressar ainda este sábado a Portugal - o voo chegará às 22H20.Com o apoio do Sindicato dos Jogadores, Nélson Monte saiu do país acompanhado por vários colegas e membros da equipa técnica do Dnipro, assim como por Veselin Atanasov, treinador adjunto do Zorya. Entre o grupo está também Felipe Pires, ex-Moreirense que já tinha pedido ajuda Na imagem acima estão presentes: Neven Djurasek, Francisco Di Franco, Marc Gual, Igor Jovicevic, Nélson Monte, Bill Rodrigues, Busanello, Felipe Pires, Izan Martin (Dnipro) e Veselin Atanasov (Zorya).