Man. United vai romper parceria com companhia aérea russa: ataque à Ucrânia foi a gota de água

O Manchester United está prestes a romper a parceria que tem com a 'Aeroflot', companhia aérea russa, na sequência das invasões à Ucrânia desta quinta-feira pelo regime de Vladimir Putin.Segundo informa o 'Daily Star', Ricard Arnold, diretor executivo dos red devils, não planeia renovar um acordo válido até 2023 e pensa mesmo em terminá-lo antes da data.A Aeroflot é, de resto, um dos principais patrocinadores da formação inglesa desde 2013. O contrato inicial corria até 2017 e foi renovado à data. Já valeu mais de 48 milhões de euros ao Man. United.Recorde-se que os red devils já tinham sido obrigados, recentemente, a voar com a charter britânica 'Titan Airways' devido ao conflito existente entre Rússia e Ucrânia, e as invasões desta quinta-feira terão sido a gota de água no acordo comercial. A mesma fonte avança ainda que a 'Qatar Airways' é uma das companhias que está a ser considerada pelo clube.