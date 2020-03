Reunião de Bolsonaro com governadores teve bate boca por questões políticas e eleitorais

Jair Bolsonaro esteve esta quarta-feira reunido com quatro governadores da Região Sudeste brasileira (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo) para debater questões relacionadas com a pandemia do coronavírus mas o encontro não decorreu de forma muito tranquila.





Segundo os órgãos de comunicação social do país, existiu um grande discussão entre o presidente brasileiro e o governador de São Paulo, João Doria, devido a questões políticas e eleitorais. O momento mais tenso aconteceu quando o paulista ameaçou recorrer à Justiça contra o governo federal caso sejam confiscados equipamentos destinados ao combate do novo coronavírus no estado, segundo o jornal 'O Globo'.Além de João Doria, a reunião contou com os governadores Wilson Witzel (Rio de Janeiro), Romeu Zema (Minas Gerais) e Renato Casagrande (Espírito Santo), além de ministros como Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Tarcísio de Freitas (Infraestruturas), entre outros.Recorde-se que no passado domingo, Bolsonaro havia instaurado uma Medida Provisória na qual autorizava a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses, mas teve que revogar a medida na segunda-feira face à repercussão negativa que a mesma teve.Na mesma reuniao Bolsonaro acusou João Doria e também Wilson Witzel de se aproveitarem do atual momento para fazerem propaganda política, referindo que ambos querem ser candidatos à presidência da República.