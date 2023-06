Titan sofreu "implosão catastrófica": o que é e como será investigada?

Esta quinta-feira 22 John Mauger, porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos, avançou que foram encontrados destroços do submersível Titan no fundo do oceano e que os cinco passageiros tinham morrido.A Guarda Costeira referiu ainda que os destroços encontrados parecem ter sido originados por uma "implosão catastrófica", ou seja, um colapso em direção ao centro do submersível. Já em 2017 o submarino argentino ARA San Juan, que demorou um ano a ser encontrado, implodiu no fundo do mar.Não se sabe ao certo a que profundidade o Titan se encontrava no momento da tragédia mas os destroços do Titanic estão a 3.800 metros de profundidade. O submersível perdeu o contacto com o barco de apoio, o Polar Prince, passada uma hora e 45 minutos do início da descida, que deveria demorar duas horas. É provável que os cinco passageiros se encontrassem a cerca de 3.500 metros de profundidade, onde a pressão é 400 vezes superior à sentida à superfície do mar.