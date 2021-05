Os árbitros para a última jornada da Liga NOS

O Conselho de Arbitragem divulgou esta segunda-feira os árbitros nomeados para os encontros da 34.ª e última jornada da Liga NOS, que serão disputados terça e quarta-feira.





No duelo do novo campeão nacional, Sporting, diante do Marítimo, estará Gustavo Correia, que terá como assistentes Inácio Pereira e Luís Costa. Bruno Rebocho será o 4.º árbitro e Nuno Almeida o VAR. O FC Porto-Belenenses SAD será dirigido por João Bento, com Pedro Felisberto e Carlos Covão no papel de assistentes, enquanto Flávio Lima será o 4.º árbitro e Hélder Malheiro o VAR. Já o V. Guimarães-Benfica terá como árbitro Vítor Ferreira, Nélson Cunha e Valdemar Maia como assistentes, Carlos Macedo será o 4.º árbitro e Manuel Mota estará no VAR.Árbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e André Dias4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: João BentoAssistentes: Pedro Felisberto e Carlos Covão4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Hélder MalheiroAVAR: Rui CidadeÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras4.º árbitro: David SilvaVAR: André NarcisoAVAR: Paulo BrásÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Tiago Leandro e Paulo Miranda4.º árbitro: Rui LimaVAR: Miguel NogueiraAVAR: José LuziaÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Nélson Cunha e Valdemar Maia4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Manuel MotaAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins4.º árbitro: João Malheiro PintoVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Hugo MiguelAVAR: Ricardo SantosÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Bruno RebochoVAR: Nuno AlmeidaAVAR: André Campos