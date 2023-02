APAF revela mais dois casos de árbitros agredidos este fim de semana

Além do episódio no Salgueiros-Marítimo B, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) revelou este domingo mais dois casos de árbitros agredidos no futebol português.





No jogo da 1.ª Divisão da AF Setúbal em juniores, "o delegado da equipa do GD Sesimbra, Bruno Afonso, agrediu o árbitro da partida que disputava com o União Sport Clube" e nos sub-10 da AF Lisboa, "No jogo entre o SG Sacavenense e o Recreativo Águias da Musgueira, o pai de um dos atletas da equipa visitante agrediu o árbitro a soco, já depois do jogo ter terminado." A informação foi transmitida em comunicado, no qual a APAF, liderada por Luciano Gonçalves, deixou um apelo: "Já chega de continuarmos a permitir este tipo de comportamentos, que claramente condenamos, e que pessoas que não sabem estar no futebol, no desporto e na nossa sociedade o possam continuar a fazer, muito menos tendo punições muito pouco exemplares."

Leia o comunicado na íntegra: